FIS приняла решение по вопросу допуска российских лыжников на международные соревнования

По итогам голосования Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов, передает «Чемпионат».

«Совет FIS проголосовал за то, чтобы не содействовать участию россиян в качестве нейтральных в квалификации к Олимпиаде и Паралимпиаде 2026 года», — говорится в сообщении.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года по решению FIS. С тех пор федерация дважды продлевала санкции в адрес россиян.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.

