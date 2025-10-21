На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Опубликовано расписание трех последних туров РПЛ 2025 года

РПЛ опубликовала расписание матчей последних трех туров 2025 года
Александр Вильф/РИА Новости

Российская премьер-лига (РПЛ) в своем Telegram-канале опубликовала точное расписание матчей 16-18-го туров чемпионата.

Осенне-зимний отрезок сезона-2025/2026 завершится в воскресенье, 7 декабря, матчами «Балтика» — «Крылья Советов» и «Краснодар» — ЦСКА.

16-й тур пройдет 21-23 ноября, 17-й тур — с 29 ноября по 1 декабря, 18-й — 5-7 декабря. В этот период будут сыграны такие матчи, как «Спартак» — ЦСКА (16-й тур, 22 ноября, старт матча — 16:45 по московскому времени), «Локомотив» — «Краснодар» (16-й тур, 23 ноября, начало — 19:45 мск), «Спартак» — «Динамо» из Москвы (18-й тур, 6 декабря, 16:30 мск), «Краснодар» — ЦСКА (18-й тур, 7 декабря, 19:30 мск).

«Локомотив» возглавляет турнирную таблицу РПЛ после 12-ти туров, набрав 26 очков. Такое же количество баллов имеет идущий вторым «Краснодар», ЦСКА замыкает тройку лидеров с 24 баллами. Петербургский «Зенит» и калининградская «Балтика» имеют в активе по 23 балла и идут на четвертом и пятом местах соответственно. «Спартак» расположился на шестой позиции с 19 баллами.

Ранее Юрий Семин выступил против ужесточения лимита на легионеров.

