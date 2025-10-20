Черчесов одним словом описал взаимоотношения с Карпиным

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов после матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Динамо» заявил, что находится в хороших взаимоотношениях с Валерием Карпиным. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Какое у нас было прошлое с Карпиным? А что, плохое совсем прошлое? Не понял. Вы говорите «какое прошлое» — а какое? У людей рядом с вами тоже немой вопрос. По-моему, неплохое прошлое. В «Динамо» — тем более», — заявил Черчесов.

Встреча состоялась на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» и завершилась с результатом 2:2. «Динамо» открыло счет в матче, на 16-й минуте отличился Иван Сергеев, однако уже через пять минут «Ахмат» восстановил равенство благодаря голу Георгия Мелкадзе. «Ахмат» вышел вперед за две минуты до конца основного времени, гол оформил Эгаш Касинтура. Московский клуб сумел отыграться на 90+3-й минуте благодаря точному удару Константина Тюкавина.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

