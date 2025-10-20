Карпин рассказал, как к нему можно обращаться

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин после матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата» заявил, что к нему можно обращаться по имени. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Для меня привычно после Испании когда обращаются по имени, а не по имени и отчеству. Молодые журналисты, наверное, не помнят, но мне в 2008-м году, когда я пришел в «Спартак», обращались по имени, никаких проблем», — заявил Карпин.

Встреча состоялась на стадионе »ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» и завершилась с результатом 2:2. «Динамо» открыло счет в матче, на 16-й минуте отличился Иван Сергеев, однако уже через пять минут «Ахмат» восстановил равенство благодаря голу Георгия Мелкадзе. «Ахмат» вышел вперед за две минуты до конца основного времени, гол оформил Эгаш Касинтура. Московский клуб сумел отыграться на 90+3-й минуте благодаря точному удару Константина Тюкавина.

