На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Динамо» Карпина ушло от поражения в матче с «Ахматом» Черчесова в РПЛ

«Динамо» и «Ахмат» сыграли вничью в 12-м туре чемпионата России
true
true
true
close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Грозненский «Ахмат» и московское «Динамо» сыграли вничью в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча состоялась на стадионе »ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» и завершилась с результатом 2:2. «Динамо» открыло счет в матче, на 16-й минуте отличился Иван Сергеев, однако уже через пять минут «Ахмат» восстановил равенство благодаря голу Георгия Мелкадзе. «Ахмат» вышел вперед за две минуты до конца основного времени, гол оформил Эгаш Касинтура. Московский клуб сумел отыграться на 90+3 минуте благодаря точному ударю Константина Тюкавина.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Ранэль Зияков.

В турнирной таблице национального первенства команды имеют равное количество очков — 16. «Динамо», которое тренирует Валерий Карпин идет на восьмой строчке, «Ахмат» во главе со Станиславом Черчесовым расположилось на позицию ниже. Лидером РПЛ стал «Локомотив», набравший 26 баллов, такое же количество очков у идущего вторым «Краснодара».

В следующем туре РПЛ «Динамо» на выезде сыграет с петербургским «Зенитом» 26 октября. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. «Ахмат» 27 числа на своем стадионе примет «Сочи», встреча начнется в 19:30 мск.

Ранее было названо имя нового главного тренера «Спартака».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами