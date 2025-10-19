«Динамо» Карпина ушло от поражения в матче с «Ахматом» Черчесова в РПЛ

Грозненский «Ахмат» и московское «Динамо» сыграли вничью в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча состоялась на стадионе »ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» и завершилась с результатом 2:2. «Динамо» открыло счет в матче, на 16-й минуте отличился Иван Сергеев, однако уже через пять минут «Ахмат» восстановил равенство благодаря голу Георгия Мелкадзе. «Ахмат» вышел вперед за две минуты до конца основного времени, гол оформил Эгаш Касинтура. Московский клуб сумел отыграться на 90+3 минуте благодаря точному ударю Константина Тюкавина.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Ранэль Зияков.

В турнирной таблице национального первенства команды имеют равное количество очков — 16. «Динамо», которое тренирует Валерий Карпин идет на восьмой строчке, «Ахмат» во главе со Станиславом Черчесовым расположилось на позицию ниже. Лидером РПЛ стал «Локомотив», набравший 26 баллов, такое же количество очков у идущего вторым «Краснодара».

В следующем туре РПЛ «Динамо» на выезде сыграет с петербургским «Зенитом» 26 октября. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. «Ахмат» 27 числа на своем стадионе примет «Сочи», встреча начнется в 19:30 мск.

