Черчесов объяснил ничью с «Динамо»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов после матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Динамо» заявил, что доволен игрой своей команды. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Зритель увидел хороший матч, команда по большому счету сделала то, что мы готовили, хорошо отреагировала на пропущенный гол в моменте со штрафным, которого на мой взгляд не было. А еще и желтую карточку дали. 2:2», — заявил Черчесов.

Встреча состоялась на стадионе »ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» и завершилась с результатом 2:2. «Динамо» открыло счет в матче, на 16-й минуте отличился Иван Сергеев, однако уже через пять минут «Ахмат» восстановил равенство благодаря голу Георгия Мелкадзе. «Ахмат» вышел вперед за две минуты до конца основного времени, гол оформил Эгаш Касинтура. Московский клуб сумел отыграться на 90+3-й минуте благодаря точному удару Константина Тюкавина.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

