Главный тренер «Алании» увел команду с поля в знак протеста против судейства

Гогниев увел «Аланию» с поля на пять минут в знак протеста против судейства

Главный тренер владикавказской «Алании» Спартак Гогниев увел свою команду с поля в матче с московским «Велесом» во Второй лиге, чтобы выразить недовольство судейством.

Инцидент произошел из-за того, что арбитр назначил спорный пенальти в ворота владикавказской команды. После подтверждения решения судьи Артема Харина Гониев собрал своих футболистов и увел их с поля, однако через пять минут команда в полном составе вернулась обратно.

После этого вратарь «Алании» Давид Бязров не стал отражать удар соперника с пенальти, просто встав к одной из штанг, а после выбив мяч к центру поля.

Встреча, которая проходила в Грозном на стадионе имени Билимханова, завершилась разгромной победой «Велеса» со счетом 4:0. Владикавказская команда после 14 игр имеет в своем активе 14 очков и идет на восьмой строчке в группе «Золото» Второй лиги. «Велес» за такое же количество игр набрал 23 балла и расположился на третьей позиции в той же группе, пропустив вперед только Машук-КМВ (26 баллов) и «Волгарь» (24 очка).

Ранее «Зенит» обыграл аутсайдера РПЛ с помощью двух пенальти.