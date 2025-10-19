На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Зенит» обыграл аутсайдера РПЛ с помощью двух пенальти

«Зенит» со счетом 3:0 обыграл «Сочи» в 12-м туре чемпионата России
true
true
true
close
ФК «Сочи»

Петербургский «Зенит» обыграл »Сочи» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась с результатом 3:0. Счет в матче на 12-й минуте открыл Нуралы Алип, второй гол петербургской команды оформил Густаво Мантуан, который реализовал пенальти на 54-й минуте. Финальный счет установил Андрей Мостовой на 86-й минуте, реализовав 11-метровый удар.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Егор Егоров.

В турнирной таблице чемпионата России петербургский клуб идет на четвертой строчке, набрав 23 балла. Сочинская команда — аутсайдер РПЛ, клуб расположился на последнем месте в турнирной таблице, набрав всего пять очков. Лидером РПЛ стал «Локомотив», набравший 26 баллов, такое же количество очков у идущего вторым «Краснодара».

В следующем туре РПЛ «Зенит» на домашней арене сыграет с московским «Динамо» 26 октября, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. «Сочи» 27 числа на выезде сразится с грозненским «Ахматом», игра начнется в 19:30 мск.

Ранее экс-гендиректор «Спартака» раскритиковал команду после ничьей с «Ростовом».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами