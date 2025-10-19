«Зенит» обыграл аутсайдера РПЛ с помощью двух пенальти

Петербургский «Зенит» обыграл »Сочи» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Сочи на стадионе «Фишт», завершилась с результатом 3:0. Счет в матче на 12-й минуте открыл Нуралы Алип, второй гол петербургской команды оформил Густаво Мантуан, который реализовал пенальти на 54-й минуте. Финальный счет установил Андрей Мостовой на 86-й минуте, реализовав 11-метровый удар.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Егор Егоров.

В турнирной таблице чемпионата России петербургский клуб идет на четвертой строчке, набрав 23 балла. Сочинская команда — аутсайдер РПЛ, клуб расположился на последнем месте в турнирной таблице, набрав всего пять очков. Лидером РПЛ стал «Локомотив», набравший 26 баллов, такое же количество очков у идущего вторым «Краснодара».

В следующем туре РПЛ «Зенит» на домашней арене сыграет с московским «Динамо» 26 октября, стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. «Сочи» 27 числа на выезде сразится с грозненским «Ахматом», игра начнется в 19:30 мск.

