Экс-гендиректор «Спартака» раскритиковал команду после ничьей с «Ростовом»

Экс-гендиректор «Спартака»: 20 лет наступают на одни и те же грабли

Бывший президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Юрий Заварзин резко раскритиковал московский «Спартак» после ничьей с «Ростовом» в матче 12-го тура чемпионата России, выразив недовольство командой, которая продолжает терять очки в важных матчах. Его слова приводит «Советский спорт».

«Ничего в этом матче, откровенно говоря, мне не понравилось. Не может команда, которая претендует на чемпионство, терять очки на ровном месте!» — заявил Заварзин. Он подчеркнул, что проблемы «Спартака» носят системный характер: «В течение 20 с лишним лет наступают на одни и те же грабли! Все ждут медалей и какого-то качества от «Спартака», но вы сами видите, что происходит».

После 12 туров РПЛ «Спартак» с 19 очками занимает шестую позицию в турнирной таблице, отстав от лидера чемпионата — «Локомотива» — на 7 очков. В следующем матче «Спартак» сыграет с «Оренбургом». Встреча состоится 25 октября. Команды выйдут на поле в 14.00 по московскому времени.

