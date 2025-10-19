В «Локомотиве» рассказали о главной задаче на сезон

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА заявил, что считает важнейшей задачей сохранение оптимальных физиеческих кондиций. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я вообще не обращаю внимания на xG, X-Point. Мы не акцентируем внимание на серии без поражений, это больше для СМИ, экспертов и корреспондентов. Мы идем от матча к матчу, чтобы команда была правильно готова физически. Ребятам, которые мало получали игровой практики в последнее время, нужно быть готовыми — есть кубковые матчи, где можно будет проявить себя», — заявил Галактионов.

Встреча завершилась со счетом 3:0.

На 17-й минуте встречи счет открыл Алексей Батраков. В компенсированное к первому тайму время счет удвоил Дмитрий Воробьев, поразив ворота ударом от лицевой линии. Установил окончательный счет матча Николай Компличенко на 87-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» идет на первом месте, набрав 26 очков. Второе место занимает «Краснодар», отставая от «Локомотива» по дополнительным показателям. ЦСКА идет на третьей строчке, набрав 24 балла.

Ранее в ЦСКА объяснили поражение «Локомотиву».