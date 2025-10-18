На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ЦСКА объяснили поражение «Локомотиву»

Тренер ЦСКА Челестини объяснил поражение «Локомотиву»
Daniela Porcelli/Global Look Press

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини после матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Локомотива» заявил, что его команда очень плохо начала встречу. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Я знаю, что может делать моя команда. Сегодня моя команда подарила сопернику первые 15 минут, мы не сделали ничего из того, что планировали. «Локомотив» — это очень хорошая команда. Когда нам не хватает чуть-чуть, такое происходит — матч уходит в сторону соперника. Мы можем говорить о моменте Алеррандро, о моменте с пенальти... Но «Локомотив» нанес 25 ударов по воротам. Наша команда провела уже много хороших матчей, но после игр сборных происходит вот такое, тумблер не переключается. Такое было в матче с «Ростовом», такое случилось сейчас», — заявил Челестини.

Встреча завершилась со счетом 3:0.

На 17-й минуте встречи счет открыл Алексей Батраков. В компенсированное к первому тайму время счет удвоил Дмитрий Воробьев, поразив ворота ударом от лицевой линии. Установил окончательный счет матча Николай Компличенко на 87-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» идет на первом месте, набрав 26 очков. Второе место занимает «Краснодар», отставая от «Локомотива» по дополнительным показателям. ЦСКА идет на третьей строчке, набрав 24 балла.

Ранее в «Спартаке» заявили, что эпизода с удалением могло не случиться.

Футбол. Чемпионат России
