Знаменитому российскому судье пожелали закончить карьеру, чтобы не позорить свое имя

Экс-арбитр ФИФА Захаров: желаю Карасеву закончить с судейством
Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Бывший арбитр ФИФА Игорь Захаров пожелал судье Сергею Карасеву завершить карьеру, передает Legalbet.

«Качество его работы удручает. Как и в любом виде спорта, надо вовремя заканчивать, чего я ему и желаю. Позорить свое имя, которое было завоёвано, не стоит», — сказал Захаров.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские арбитры, ранее работавшие на матчах еврокубков, также перестали получать назначения на матчи.

В июле 2025 года Карасев заявил, что мечтает о возвращении России на международную арену.

«Сейчас главные матчи дают даже более молодым ребятам. Думаю, у меня были бы шансы на финал», — сказал Карасев.

Ранее Карасев рассказал о диалоге с Криштиану Роналду.

