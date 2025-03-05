Российский арбитр рассказал о диалоге с Роналду

Российский арбитр Карасев вспомнил о своем разговоре с Роналду во время матча

Российский арбитр Сергей Карасев рассказал о своем диалоге с португальским нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду во время матча чемпионата Саудовской Аравии. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Он просто хотел объяснений микроэпизодов, это нормально, он капитан команды. В корректной манере это можно обсудить. Он спрашивал, почему там не желтая, почему там нарушение», — вспомнил Карасев.

В сентябре Карасев работал на матче третьего тура чемпионата Саудовской Аравии между «Аль‑Насром» и «Аль‑Ахли» (1:1).

В январе 2023 года Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию и стал нападающим команды «Аль-Наср». Несмотря на то, что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей Джорджиной Родригес.

Действующий контракт футболиста с командой рассчитан до конца сезона-2024/25. В СМИ ранее уже появилась информация, что стороны договорились о продлении трудового соглашения. По условиям нового контракта Роналду станет владельцем 5% доли клуба.

Ранее «Аль-Наср» попросил перенести матч из-за опасений за жизнь Роналду.