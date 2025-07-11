Арбитр Карасев: у меня мечта, чтобы все побыстрее закончилось

Футбольный арбитр Сергей Карасев заявил, что мечтает о возвращении России на международную арену, передает Sport24.

«У меня мечта, чтобы все побыстрее закончилось, мы вернулись на международную арену и появились шансы там принимать участие. Сейчас главные матчи дают даже более молодым ребятам. Думаю, у меня были бы шансы на финал», — сказал Карасев.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее Гус Хиддинк озвучил условие для визита в Россию.