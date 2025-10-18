Мяч дважды попал в руку игрока «Локомотива», но арбитр не поставил пенальти в пользу ЦСКА

Арбитр Абросимов не поставил пенальти в ворота «Локомотива» в игре с ЦСКА

Арбитр Иван Абросимов не поставил пенальти в ворота «Локомотива» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА, несмотря на то, что мяч дважды за три секунды попал в руку игроку «железнодорожников» Сесару Монтесу.

Эпизод произошел в середине первого тайма. При счете 1:0 в пользу «Локомотива».

Сейчас завершается первый тайм. «Локомотив» ведет со счетом 2:0. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию поединка.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

