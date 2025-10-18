В РПЛ сменился лидер

«Краснодар» обыграл махачкалинское «Динамо» в выездном матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 2:0.

В составе «Краснодара» точными ударами отметились Эдуард Сперцян (43) и Жуан Виктор Са (80).

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

После этой победы «Краснодар» возглавил турнирную таблицу РПЛ, набрав 26 очков. Махачкалинцы занимают 13-е место, набрав десять баллов.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

