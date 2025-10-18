Дзюба признался, что не смотрел матчи сборной России

Форвард «Акрона» Артем Дзюба признался, что не смотрел октябрьские матчи сборной России, передает «Чемпионат».

«Матчи сборных не смотрел, но обзор видел, счет знаю. Чтобы оценивать игры, нужно их смотреть. Хочется прямо хорошего соперника, чтобы проверить нашу сборную на топ-уровне», — сказал Дзюба.

В октябре 2025 года россияне обыграли Иран (2:1) и Боливию (3:0). Эти победы позволили подопечным Валерия Карпина подняться с 33-го на 30-е место рейтинга.

В ноябре 2025 года россияне сыграют с командами Перу и Чили.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее Россия заняла наивысшее место в рейтинге ФИФА с 2016 года.