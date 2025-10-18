Медведев вышел в финал турнира в Казахстане

Теннисист Медведев вышел в финал турнира ATP в Казахстане

Российский теннисист Даниил Медведев, который занимает 14-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), вышел в финал турнира серии ATP-250 в Алма-Ате, Казахстан.

В полуфинальном поединке российский спортсмен одолел представителя Австралии Джеймса Дакворта. Встреча, которая продолжалась 2 часа 12 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:7 (8:10), 6:3, 6:2 в пользу Медведева.

За трофей Медведев сразится с победителем противостояния между французом Корентеном Муте и американцем Алексом Михельсеном.

11 октября российский теннисист потерпел поражение в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Шанхае от представителя Франции Артура Рэндеркнеша. Встреча, которая длилась 2 часа 25 минут, завершилась со счетом 6:4, 2:6, 4:6.

Медведев не выигрывал титулов уже на протяжении двух сезонов. На четвертом турнире Большого шлема — Открытом чемпионате США — в 2025 году он вылетел в первом круге, уступив французу Бенжамену Бонзи, после чего объявил о расставании со своим бессменным на протяжении последних восьми лет тренером Жилем Серварой.

Ранее канадский теннисист на русском языке поругался с фанатом.