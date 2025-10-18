На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Канадский теннисист на русском языке поругался с фанатом

Канадский теннисист поругался с болельщиком на русском языке в Стокгольме
close
Владимир Песня/РИА Новости

Канадский теннисист Денис Шаповалов на русском языке поругался с болельщиком в четвертьфинальном матче на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов ATP-500 в шведском Стокгольме.

17 октября теннисист играл против шведа Элиаса Имера в четвертьфинале турнира и по ходу встречи вступил в конфликт с болельщиком.

«Пошел ты! И че? И че ты хочешь? Иди сюда!» — сказал теннисист, обращаясь к фанату.

Позднее Шаповалов попросил вывести болельщика. При этом неизвестно, что именно спровоцировало спортсмена.

Матч завершился в трех сетах с результатом 6:4, 6:7 (3:7), 6:1 в пользу Шаповалова. В полуфинальном турнире канадец сразится с норвежцем Каспером Руудом 18 октября. Ориентировочное время начала матча — 19:00 по московскому времени.

Шаповалов — победитель четырех турниров ATP в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса (2022) в составе сборной Канады и Кубка ATP (2022), победитель одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Уимблдон-2016), обладатель наград ATP «Прогресс года» и «Завтрашняя звезда» в 2017 году.

Ранее вторая ракетка России призналась, что думала о получении чешского паспорта.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами