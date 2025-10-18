Канадский теннисист на русском языке поругался с фанатом

Канадский теннисист поругался с болельщиком на русском языке в Стокгольме

Канадский теннисист Денис Шаповалов на русском языке поругался с болельщиком в четвертьфинальном матче на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов ATP-500 в шведском Стокгольме.

17 октября теннисист играл против шведа Элиаса Имера в четвертьфинале турнира и по ходу встречи вступил в конфликт с болельщиком.

«Пошел ты! И че? И че ты хочешь? Иди сюда!» — сказал теннисист, обращаясь к фанату.

Позднее Шаповалов попросил вывести болельщика. При этом неизвестно, что именно спровоцировало спортсмена.

Матч завершился в трех сетах с результатом 6:4, 6:7 (3:7), 6:1 в пользу Шаповалова. В полуфинальном турнире канадец сразится с норвежцем Каспером Руудом 18 октября. Ориентировочное время начала матча — 19:00 по московскому времени.

Шаповалов — победитель четырех турниров ATP в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса (2022) в составе сборной Канады и Кубка ATP (2022), победитель одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Уимблдон-2016), обладатель наград ATP «Прогресс года» и «Завтрашняя звезда» в 2017 году.

