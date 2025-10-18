На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Крылья Советов» вырвали ничью у «Оренбурга» в РПЛ

«Крылья Советов» и «Оренбург» сыграли вничью в 12-м туре РПЛ
Максим Богодвид/РИА Новости

Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с «Оренбургом» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Солидарность Самара Арена», завершилась со счетом 1:1. Первый гол в этой встрече оформил игрок «Оренбурга» Данила Ведерников, который отличился на 39-й минуте. Самарцы сравняли за пять минут до конца основного времени, мяч забил Владимир Игнатенко с передачи Ильзата Ахметова.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Ян Бобровский.

Самарский клуб в турнирной таблице занимает десятое место, набрав 13 очков. Оренбургская команда расположилась на 14-й позиции, набрав восемь баллов. Лидерство в РПЛ у московского ЦСКА, который за 11 туров набрал 24 балла.

Следующий матч в национальном первенстве «Крылья Советов» проведут 25 октября на выезде против московского ЦСКА. Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Оренбург» в тот же день на выезде сыграет с московским «Спартаком», начало матча — 14:00 мск.

Ранее стали известны составы «Спартака» и «Ростова» на матч РПЛ.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
