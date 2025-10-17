Во время ралли погиб гонщик

Португальский гонщик Брандау погиб во время ралли в Марокко

Португальский гонщик Жорже Брандау погиб в результате аварии на финальном этапе ралли Марокко, сообщает Mundo Deportivo.

Отмечается, что спортсмен упал в дюнах на 214-м километре последнего этапа. Брандау был доставлен в больницу на вертолете, но спасти его не удалось.

12 октября польский раллийный гонщик Артур Сенковский погиб в результате аварии во время этапа чемпионата Польши в городе Ныса.

Автомобиль гонщика на полном ходу врезался в дерево и почти мгновенно загорелся. Несмотря на помощь, подоспевшую свидетелей происшествия, 40-летний спортсмен скончался на месте происхождения. Его штурман был доставлен в больницу с травмами. Этот инцидент стал вторым серьезным происшествием за время проведения соревнований.

Ранее в США гонщик погиб на скорости 457 км/ч.