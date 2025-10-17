На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Во время ралли погиб гонщик

Португальский гонщик Брандау погиб во время ралли в Марокко
true
true
true
close
jorge_brandao_ab/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Португальский гонщик Жорже Брандау погиб в результате аварии на финальном этапе ралли Марокко, сообщает Mundo Deportivo.

Отмечается, что спортсмен упал в дюнах на 214-м километре последнего этапа. Брандау был доставлен в больницу на вертолете, но спасти его не удалось.

12 октября польский раллийный гонщик Артур Сенковский погиб в результате аварии во время этапа чемпионата Польши в городе Ныса.

Автомобиль гонщика на полном ходу врезался в дерево и почти мгновенно загорелся. Несмотря на помощь, подоспевшую свидетелей происшествия, 40-летний спортсмен скончался на месте происхождения. Его штурман был доставлен в больницу с травмами. Этот инцидент стал вторым серьезным происшествием за время проведения соревнований.

Ранее в США гонщик погиб на скорости 457 км/ч.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами