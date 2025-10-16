На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
19-летний воспитанник «Кайрата» умер во время футбольного матча

19-летний воспитанник «Кайрата» Толеу умер во время матча
true
true
true
close
ФК «Хан-Тенгри»

19-летний воспитанник казахстанского «Кайрата» Диас Толеу, выступавший за «Хан-Тенгри» в Первой лиге Казахстана умер во время матча против «Экибастуза», сообщила Федерация футбола Казахстана в своих соцсетях.

«Казахстанская федерация футбола с глубоким прискорбием восприняла известие о кончине Толеу. В этот тяжелый момент мы разделяем боль утраты его семьи, близких и команды», — говорится в сообщении.

Толеу упал на поле без видимых на то причин на 65-й минуте матча. Игрока унесли с поля на носилках, через несколько часов стало известно о смерти спортсмена. Толеу родился в Алма-Ате. За молодежную команду «Кайрата» футболист провел 15 игр, забив три мяча.

В текущем розыгрыше первой лиги Казахстана футболист принял участие в 18 встречах и не отметился результативными действиями.

6 октября 2025 года стало известно о том, что игрок полупрофессионального футбольного английского клуба «Хэштег Юнайтед» Раман Сидху скончался в возрасте 22 лет.

Ранее умер 19-летний голкипер, ударившийся головой во время матча.

