В «Вашингтоне» сделали заявление после первого гола Овечкина в сезоне

Тренер «Вашингтона» Карбери оценил первый гол Александра Овечкина в сезоне
true
true
true
close
Wendell Cruz-Imagn Images/Reuters

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери назвал важным моментом первый гол российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит Russian Machine Never Breaks.

Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата с «Миннесотой Уайлд».

«Но гол Овечкина, считаю, облегчил ситуацию. Когда играешь очень хорошо, но ведешь в счете всего в один гол, то чувствуешь и понимаешь, что должен забивать еще, ведь в игре может произойти что угодно. Так что да, гол Овечкина был очень важным», — заявил он.

Овечкин оформил гол на 42-й минуте игры с передачи Дилана Строума. Также российский нападающий в этом поединке записал на свой счет результативную передачу. Всего в текущем сезоне Овечкин провел пять матчей, в которых записал на свой счет гол и три результативные передачи.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена», завершилась с результатом 5:1 в пользу «столичных». В составе победителей кроме Овечкина голы оформили белорус Алексей Протас, Строум, которой оформил дубль, а также Том Уилсон. Единственную шайбу «Миннесоты» забросил Маркус Юханссон. Российские игроки гостей Владимир Тарасенко, Данила Юров и Кирилл Капризов очков не набрали.

В следующем матче «Вашингтон Кэпиталз» сыграет с «Ванкувер Кэнакс» 19 октября, матч начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее Овечкин прокомментировал свою первую заброшенную шайбу в сезоне.

