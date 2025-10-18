«Это было паршиво»: Овечкин о своем первом голе в сезоне НХЛ

Овечкин о своем первом голе в новом сезоне НХЛ: иногда нужно потерпеть

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после первого гола в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) выразил надежду, что продолжит забивать дальше. Его слова приводит пресс-служба команды.

«Что касается гола, то в предыдущих матчах у меня практически не было моментов, и это было паршиво. Что ж, иногда нужно просто потерпеть. Я дождался своего гола, и надеюсь продолжить в следующих играх», — заявил он.

Овечкин оформил гол на 42-й минуте игры регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» с передачи Дилана Строума. Также российский нападающий в этом матча отдал результативную передачу. Всего в текущем сезоне Овечкин провел пять матчей, в которых записал на свой счет гол и три результативные передачи.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена», завершилась с результатом 5:1 в пользу «столичных». В составе победителей кроме Овечкина голы оформили белорус Алексей Протас, Строум, которой оформил дубль, а также Том Уилсон. Единственную шайбу «Миннесоты» забросил Маркус Юханссон. Российские игроки гостей Владимир Тарасенко, Данила Юров и Кирилл Капризов очков не набрали.

В следующем матче «Вашингтон Кэпиталз» сыграет с «Ванкувер Кэнакс» 19 октября, матч начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки.