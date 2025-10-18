На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Овечкин забросил первую шайбу в сезоне

Гол и передача Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Миннесотой» Капризова
Nick Wass/AP

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил первую шайбу в сезоне в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Миннесотой Уайлд».

Овечкин оформил гол на 42-й минуте игры с передачи Дилана Строума. Также российский нападающий в этом поединке записал на свой счет результативную передачу. Всего в текущем сезоне Овечкин провел пять матчей, в которых записал на свой счет гол и три результативные передачи.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена», завершилась с результатом 5:1 в пользу «столичных». В составе победителей кроме Овечкина голы оформили белорус Алексей Протас, Строум, которой оформил дубль, а также Том Уилсон. Единственную шайбу «Миннесоты» забросил Маркус Юханссон. Российские игроки гостей Владимир Тарасенко, Данила Юров и Кирилл Капризов очков не набрали.

В следующем матче «Вашингтон Кэпиталз» сыграет с «Ванкувер Кэнакс» 19 октября, матч начнется в 19:30 по московскому времени. «Миннесота» в тот же день сразится с «Филадельфией Флайерз», начало игры — 2:00 мск.

Ранее Овечкин кратко высказался о старте НХЛ.

