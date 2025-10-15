Овечкин кратко высказался о старте НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в нескольких словах высказался о старте регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в социальной сети Х.

«Я чувствую себя хорошо в начале сезона», — заявил он.

В активе Овечкина сейчас 894 заброшенные шайбы. Незадолго до старта нового сезона НХЛ нападающий получил травму, пропустил несколько тренировок и предсезонных матчей 2Вашингтона», однако успел восстановиться к старту регулярного чемпионата.

В текущем сезоне 2025/26 на счету капитана «Вашингтона» уже две передачи в четырех проведенных матчах, однако нет заброшенных шайб. За 20 предыдущих сезонов у Овечкина лишь дважды случалась четырехматчевая безголевая серия на старте нового регулярного чемпионата — в сезонах-2023/2024 и 2012/2013, при этом у него никогда не было пяти матчей без голов на старте.

Следующую игру «Вашингтон» проведет на домашней арене против «Миннесоты Уайлд» в ночь с 17 на 18 октября.

Ранее Овечкин вошел в топ-25 по количеству матчей в регулярных чемпионатах НХЛ.