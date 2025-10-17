Российский тренер отказался возглавить «Спартак»

Талалаев: не обсуждаю разговоры о том, что я бы подошел «Спартаку»

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев отреагировал на разговоры о возможном назначении в московский «Спартак», заявив, что он находится на своем месте, передает «Чемпионат».

«Не обсуждаю. Я на своём месте сейчас. И получаю удовольствие от работы. У меня контракт сразу на три года был подписан», — сказал Талалаев.

В своем недавнем интервью тренер «Спартака» Деян Станкович заявил, что не боится увольнения, однако его не уволят, а также сказал, что его цель в «Спартаке» — выиграть чемпионство.

За последние пять лет в «Спартаке» сменилось семь главных тренеров, включая таких специалистов, как Паоло Ваноли, Гильермо Абаскаля и Руй Виторию. Станкович стал восьмым наставником за этот период, возглавив команду летом 2024 года. Под его руководством команда провела 11 матчей в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), одержав пять побед, три ничьих и потерпев три поражения.

