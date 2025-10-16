Тренер «Зенита» Семак выступил против ужесточения лимита на легионеров в РПЛ

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак назвал оптимальным текущий лимит на легионеров в Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.

«это нормальный лимит, который позволяет нам быть конкурентоспособными. Рано или поздно нас допустят, а чемпионат у нас сейчас хороший, зрители собираются», — сказал Семак.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев инициировал изменение лимита на легионеров в РПЛ. В настоящий момент клубы могут заявлять на сезон 13 иностранных футболистов, из которых восемь могут находиться на поле одновременно. Новый формат будет предусматривать 10 легионеров в заявке и пять – на поле.

Встреча Дегтярева с представителями Российского футбольного союза (РФС), РПЛ и руководителями клубов должна была состояться 9 сентября, однако она оказалась отложенной на неопределенный срок из-за изменений в графике главы спортивного ведомства.

Ранее Станислав Черчесов назвал нонсенсом условия ужесточенного лимита на легионеров.