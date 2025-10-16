Черчесов назвал нонсенсом условия ужесточенного лимита на легионеров

Главный тренер грозненского «Ахмата» отреагировал на возможное ужесточения лимита на легионеров в Российской премьер-лиги (РПЛ), назвав условия лимита нонсенсом, передает «РБ Спорт» .

«Учитывайте, пожалуйста, чтобы играли все, а не так, чтобы в паспорт смотреть, ведь тогда руководить командой сложно будет. Невозможно оставить в заявке 13 иностранцев, а играть пятью — это нонсенс», — сказал Черчесов.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев инициировал изменение лимита на легионеров в Российской премьер-лиги (РПЛ). В настоящий момент клубы могут заявлять на сезон 13 иностранных футболистов, из которых восемь могут находиться на поле одновременно. Новый формат будет предусматривать 10 легионеров в заявке и пять – на поле.

Встреча Дегтярева с представителями Российского футбольного союза (РФС), РПЛ и руководителями клубов должна была состояться 9 сентября, однако она оказалась отложенной на неопределенный срок из-за изменений в графике главы спортивного ведомства.

Ранее Дегтярев объяснил, зачем нужно ужесточать лимит на легионеров в РПЛ.