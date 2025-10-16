В клубе РПЛ заявили о финансовых проблемах

Генеральный директор клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» Игорь Гончаров заявил, что у клуба есть долги, передает 161.ru.

«Долги есть. Чемпионат точно мы доиграем. Когда я в июне ездил в РФС, то мне эту проблему обозначили. Мы на 12 процентов улучшили финансовое состояние клуба. А нам говорили о десяти процентах», — сказал Гончаров.

15 октября стало известно, что президент клуба Арташес Арутюнянц покинул свой пост.

В турнирной таблице РПЛ «Ростов» идет на десятом месте, набрав 13 очков.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее «Шахтер» из ДНР был включен в состав участников Второй лиги России.