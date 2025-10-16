В РФС уверены в возвращении на международную арену в 2026 году

Mash: РФС практически уверен в возвращении на международную арену в 2026 году

Российский футбольный союз (РФС) практически уверен в возвращении российских клубов и сборных на международную арену в 2026 году. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на спорте».

По информации канала, именно поэтому сейчас РФС согласовывает дозаявления клубов с новых территорий.

«Один из примеров — возможное появление донецкого «Шахтёра» во Второй лиге. Также там скоро могут оказаться луганская «Заря» и «Фрегат» из Херсонской области (оба клуба в данный момент прорабатывают вопросы по возможному участию в первенстве страны)», — указано в сообщении.

В РФС видят, что спортивные федерации начали менять отношение к России и стали вести переговоры.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

