«Нет такой поддержки»: российский футболист сравнил игру в США и России

Футболист Миранчук: в Америке нет такой сильной поддержки трибун, как в России
Dale Zanine-Imagn Images/Reuters

Российский полузащитник американской «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук заявил, что российские фанаты отличаются от американских болельщиков своим уровнем поддержки. Его слова приводит газета «Известия».

«В Америке нет такой сильной поддержки трибун, как в России или Европе. Да, отдельные люди, которые поддерживают, там есть, но все равно это происходит с какими-то другими эмоциями. Меньше шума, да. Это, наверное, основной фактор, отличающий футбол там от нашего», — отметил он.

Официально о трансфере Миранчука в «Атланту» было объявлено 30 июля 2024 года. В своем дебютном сезоне он провел девять матчей в чемпионате и еще пять в плей-офф. В общей сложности он забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.

Прежде футболист выступал за итальянскую «Аталанту» с 2020 года с перерывом на «Торино», куда он уходил на правах аренды.

В сезоне-2023/24 28-летний россиянин провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, в этих встречах он забил четыре мяча и сделал 12 результативных передач. Всего на его счету 13 забитых мячей и 19 голевых передач в 98 матчах за клуб с севера Италии. Вместе с «Аталантой» Миранчук выиграл Лигу Европы.

