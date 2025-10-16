«Легко это сделают»: Трамп пригрозил переносом матчей ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство работой мэра Бостона Мишель Ву из-за беспорядков перед чемпионатом мира — 2026 и пригрозил перенести матчи турнира в случае необходимости. Его слова приводит The Guardian.

«Если кто-то плохо выполняет свою работу и, если я чувствую, что условия небезопасны, я бы позвонил Джанни (Инфантино), главе ФИФА, который феноменален, и сказал бы: «Давайте перенесем это в другое место». И он бы это сделал. Ему бы не хотелось этого делать, но он бы сделал это очень легко», — заявил он.

В Бостоне в начале октября произошло восстание на фоне конфликта в Палестине, ранения получили четыре сотрудника правоохранительных органов. Во время мирового первенства в 2026 году Бостон должен принять семь матчей.

Трамп еще в сентябре заявил, что рассматривает вариант с переносом матчей чемпионата мира по футболу из «небезопасных» городов-организаторов.

Мировое футбольное первенство 2026 года — 23-й чемпионат мира по футболу, финальная часть которого пройдет в июне и июле 2026 года в США, Канаде и Мексике. Финал запланирован на 19 июля. Изначально в финальном этапе чемпионата должны были участвовать, как обычно, 32 сборные, но 10 января 2017 года президент ФИФА Джанни Инфантино заявил об увеличении числа участников до 48.

