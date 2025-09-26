Трамп пригрозил переносом матчей чемпионата мира из «небезопасных» городов-организаторов

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает вариант с переносом матчей чемпионата мира по футболу из «небезопасных» городов-организаторов, передает Sky.

«Если стадион или город будут хоть немного опасны для проведения чемпионата мира по футболу или Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе, мы их немного перенесем», — сказал Трамп, выразив надежду, что до этого не дойдет.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее ФИФА показала талисманы чемпионата мира — 2026.