Клубы РПЛ потратили рекордную за пять лет сумму на трансферы

Клубы РПЛ потратили в летнее трансферное окно рекордные за пять лет €138,71 млн

Футбольные клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) в летний период потратили на трансферы рекордные за последние пять лет €138,71 млн. Информация об этом появилась в официальном отчете, опубликованном на официальном сайте РПЛ.

Летнее трансферное окно в России было открыто с 20 июля по 11 сентября. За этот период доходы от клубов от продаж игроков составили 64,61 млн евро. По сравнению с прошлым летним трансферным окном доходы клубов сократились на 21,54 млн, а расходы на переходы футболистов увеличились на 6,14 млн.

Ряды клубов из Российской премьер-лиги пополнили 55 из команд других стран, а покинули чемпионат России 43 человека. Таким образом, за 16 команд национального первенства заявлено 765 игроков, из которых 125 — легионеры.

Лидером в турнирной таблице РПЛ после 11 туров является московский ЦСКА. Команда под руководством Фабио Челестини набрала 24 очка. На балл меньше имеют идущие вторым и третьим московский «Локомотив» и «Краснодар». Петербургский «Зенит» расположился на четвертом месте (20 очков), московский «Спартак» — шестой (18).

