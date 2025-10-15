На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Торпедо» расторг контракт с главным тренером через месяц после назначения

«Торпедо» расторг контракт с Парфеновым — четвертым тренером за сезон
Григорий Соколов/РИА Новости

Московский футбольный клуб «Торпедо» объявил о расторжении контракта с главным тренером Дмитрием Парфеновым. Как сообщила пресс-служба клуба, решение было принято по соглашению сторон.

«Торпедо» сменил четвертого наставника. До него обязанности главного тренера выполняли Сергей Жуков и Павел Кирильчик, которые временно заменяли уволенного в августе Олега Кононова.

Парфенов возглавил команду в сентябре 2025 года и провел на этом посту всего один месяц. За время его работы «Торпедо» провел пять матчей, в которых одержал две победы, потерпел два поражения и один раз сыграл вничью. Этот результат стал наилучшим среди всех тренеров, работавших с командой в текущем сезоне.

Во вторник клуб объявил об уходе всего менеджмента: генерального директора Игоря Резвухина, советника президента Дениса Маслова и руководителя аналитического отдела Максима Ляпина.

После 14 туров Первой лиги «Торпедо» занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице, имея в активе 10 очков. Команда продолжает выступление в Кубке России, где 16 октября сыграет с московским «Велесом».

Ранее Александр Кокорин объяснил, почему необходимо выгнать из РПЛ большинство иностранцев.

Футбол. Чемпионат России
