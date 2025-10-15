На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-футболист «Зенита» объяснил, почему у Боливии не было мотивации играть с Россией

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов отметил, что победа в товарищеском матче между сборными России и Боливии со счетом 3:0 стала закономерным результатом, учитывая разные уровни мотивации команд. Его слова передает «СП».

«Это не самая мотивированная сборная, так как на чемпионат мира они не отобрались, поэтому для них это просто товарищеский матч», — заявил Радимов. Он напомнил, что Боливия традиционно сильна на своем высокогорном стадионе, где даже обыгрывала Бразилию, но в гостевых матчах показывает скромные результаты.

Радимов также отметил, что для боливийских футболистов встреча со сборной России стала возможностью продемонстрировать свои качества, так как такие матчи — это возможность продать себя в престижный клуб. Экс-спортсмен подчеркнул, что латиноамериканские игроки традиционно хорошо владеют техникой и могут быть интересны российским командам.

Матч в Москве стал для сборной России вторым, где команда одержала победу через четыре дня после встречи с Ираном со счетом 2:1. Следующий товарищеский матч Россия проведет 12 ноября против сборной Перу, которая также не смогла отобраться на чемпионат мира 2026 года, заняв восьмое место в южноамериканской квалификации.

Ранее экс-тренер «Барселоны» предсказал, кто станет победителем на ЧМ-2026.

