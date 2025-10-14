Сборная России разгромила Боливию в товарищеском матче

Сборная России разгромила Боливию со счетом 3:0 в товарищеском матче

Сборная России одержала победу в товарищеском матче над командой Боливии, ведущей борьбу за попадание на чемпионат мира.

Встреча проходила в Москве и завершилась счетом 3:0 в пользу сборной России.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Первый гол был забит на 17-й минуте. После комбинации в штрафной Лечи Садулаев пробил в пустые ворота. Перед перерывом Алексей Миранчук удвоил преимущество, доиграв отскок после удара Баринова.

Во втором тайме на 57-й минуте Сергеев установил окончательный счет, реализовав момент после передачи Баринова. Боливийцы активизировались в концовке матча: на 73-й минуте Терсерос опасно пробил выше ворот, а на 79-й минуте Агкацев парировал удар Вильярроэла.

Российская команда провела запланированные замены: в перерыве и во втором тайме на поле вышли Сильянов, Осипенко, Умяров, Глушенков, Горшков и Кучаев.

Матч состоялся через четыре дня после победы сборной России над Ираном со счетом 2:1. Встреча прошла при 25 000 зрителей на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.

