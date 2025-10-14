Главный тренер «Зенита» резко раскритиковал судейство в российском футболе

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выступил с резкой критикой судейства в российском футболе. Его слова передает «Матч ТВ».

На общероссийской тренерской конференции Российского футбольного союза (РФС) Семак отметил, что многие решения принимаются одним человеком, а Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) часто лишь озвучивает это мнение.

«Очень много неоднозначных трактовок, удалений», — заявил Семак, добавив, что никогда не слышал извинений от ЭСК РФС за ошибочные решения. В качестве позитивного примера он привел оперативную реакцию Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которая признала ошибку арбитра видеоповторов в матче СКА — «Автомобилист» и пожизненно дисквалифицировала судью.

Семак также предложил включить в состав комитета представителей игроков и тренеров для повышения объективности. Руководителем департамента судейства РФС является Милорад Мажич, а в ЭСК входят несколько бывших арбитров Международной федерации футбола (ФИФА).

