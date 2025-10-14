На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, намерен ли «Автомобилист» подать протест на скандальный матч со СКА

«Автомобилист» не хочет подавать протест по итогам матча со СКА
Pressmaster/Shutterstock/FOTODOM

Екатеринбургский «Автомобилист» не будет подавать протест по итогам матча с петербургским СКА (1:2) в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщили «Чемпионату.com» в пресс-службе команды.

«Согласно пункту 1.3 статьи 77 Спортивного регламента КХЛ, клуб не имеет юридических прав для подачи протеста», — указали в клубе.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу СКА. Однако было признано, что второй гол СКА был засчитан ошибочно. Арбитр некорректно засчитал гол защитника Андрея Педана в третьем периоде, который в итоге стал победным для петербургской команды. Шайба не пересекла линию ворот, влетев в сетку снаружи через дырку. Континентальная хоккея лига приняла решение о пожизненной дисквалификации судьи.

Эта победа прервала для петербургского клуба серию из пяти поражений подряд — предыдущую победу команда одержала 27 сентября. Благодаря двум очкам СКА поднялся на восьмую позицию в Западной конференции, имея в активе 15 очков после 14 проведенных матчей. «Автомобилист» сохраняет второе место в Восточной конференции с 21 очком после 16 игр.

Ранее «Северсталь» одержала 500-ю победу в КХЛ в матче с «Локомотивом».

