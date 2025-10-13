На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
КХЛ пожизненно отстранила судью за ошибку при признании гола в матче СКА

Засчитавшего победный гол СКА арбитра пожизненно отстранили
true
true
true
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) приняла решение о пожизненной дисквалификации судьи видеоповторов после серьезной ошибки в матче между петербургским СКА и екатеринбургским «Автомобилистом». Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Арбитр некорректно засчитал гол защитника Андрея Педана в третьем периоде, который в итоге стал победным для петербургской команды.

Инцидент произошел в матче, завершившемся со счетом 2:1 в пользу СКА. Эта победа прервала для петербургского клуба серию из пяти поражений подряд — предыдущую победу команда одержала 27 сентября. Благодаря двум очкам СКА поднялся на восьмую позицию в Западной конференции, имея в активе 15 очков после 14 проведенных матчей.

«Автомобилист» сохраняет второе место в Восточной конференции с 21 очком после 16 игр.

Решение о пожизненной дисквалификации судьи видеоповторов стало первым случаем столь строгого наказания в истории КХЛ. Прежде главный судья КХЛ Алексей Анисимов заявлял о необходимости повышения качества работы арбитров, особенно при использовании системы видеоповтора (VAR).

Ранее «Северсталь» одержала 500-ю победу в КХЛ в матче с «Локомотивом».

