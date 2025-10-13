На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Северсталь» одержала 500-ю победу в КХЛ в матче с «Локомотивом»

«Северсталь» одержала 500-ю победу в КХЛ, обыграв «Локомотив» со счетом 4:3
close
РИА Новости

Череповецкая «Северсталь» добилась исторического результата в матче регулярного чемпионата КХЛ против ярославского «Локомотива». Об этом сообщает ТАСС.

Команда одержала юбилейную 500-ю победу в лиге, выиграв встречу со счетом 4:3 на домашней арене.

После двух периодов «Северсталь» вела 4:0 после точных бросков Данила Веряева, Давида Думбадзе, Михаила Ильина и Ильи Квочко. В заключительной трети матча «Локомотив» организовал мощное наступление, забросив три шайбы подряд — одну на счету Байрона Фрэза и две у Георгия Иванова.

Несмотря на две предыдущие победы «Локомотива» над «Северсталью» в текущем сезоне, череповчане добились ответной победы. Этот результат позволил «Северстали» закрепиться на шестой позиции в Западной конференции с 16 очками, тогда как «Локомотив» сохраняет первое место с 20 очками. В следующем туре командам предстоят встречи с уральскими клубами — «Северсталь» примет «Автомобилист», а «Локомотив» сыграет с ЦСКА.

Ранее российского нападающего «Вегаса» признали первой звездой недели в НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами