Экс-игрок «Спартака» назвал тренера, который необходим клубу для борьбы за чемпионство

Быстров: Спаллетти в тысячу раз больше выжмет из «Спартака», чем Станкович

Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров предложил кандидатуру на вакантный пост главного тренера футбольного клуба. Его слова передает «РБ Спорт». Быстров заявил, что именно Лучано Спаллетти способен вернуть команде чемпионские амбиции.

«Спаллетти, по-моему, свободен сейчас. Пожалуйста, берите его. С ним сто процентов будете бороться за чемпионство. Он в тысячу раз больше выжмет из «Спартака» с этими же футболистами. Станкович заслужил отставку. Ему напокупали футболистов, он не знает, что с ними делать», — заявил Быстров.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) после 11 туров «Зенит» занимает четвертое место, набрав 20 очков. «Спартак» расположился на шестой позиции с 18 очками. Для реализации сценария, описанного Аленичевым, питерскому клубу необходимо выиграть чемпионат в двух из трех ближайших сезонов.

