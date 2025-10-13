Бывший игрок сборной России резко высказался о сравнении Аршавина и Глушенкова

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров резко высказался о сравнении Андрея Аршавина и Максима Глушенкова. Его слова передает «РБ Спорт». Быстров подчеркнул разницу в статусе двух футболистов, отказавшись проводить между ними параллели.

«Аршавин — это легенда. А Глушенков пока что выскочка, который пришел в «Зенит» и ничего особо не выиграл», — заявил Быстров. Он признал, что Глушенков демонстрирует хорошую результативность, но добавил: «Многие делали хет-трики и покеры, а потом пропадали. Уровень надо доказывать».

На вопрос о таланте футболистов Быстров категорично ответил, что по уровню таланта он не видел в России сильнее Аршавина. В качестве другого одаренного игрока он назвал Марата Измайлова, но отметил, что тому помешали «проблемы с головой».

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

