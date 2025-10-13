На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Наставника «Спартака» назвали главным кандидатом на пост тренера сборной Сербии

Тренер Божович: наставник «Спартака» Станкович может возглавить сборную Сербии
Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший тренер ряда российских клубов Миодраг Божович считает, что Деян Станкович будет главным претендентом на пост главного тренера сборной Сербии, если будет уволен из московского «Спартака», передает «Чемпионат».

«Пишут, что Станкович может быть среди кандидатов в сборную Сербии? Да, я в это верю. Здесь говорят: если Станковича уберут из «Спартака», он будет кандидатом №1 в сборную Сербии», — сказал Божович.

Станкович пока не может руководить командой во время матчей с тренерской скамейки. До 19 октября он отбывает месячную дисквалификацию: специалист отстранен от всех матчей под эгидой Российского футбольного союза (РФС) за оскорбления в адрес арбитра Егора Егорова во время матча с «Динамо» (2:2).

После 11 туров «Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице. Команда набрала 18 очков и отстает от лидирующего ЦСКА на шесть баллов. В прошлом туре «Спартак» уступил ЦСКА со счетом 2:3.

Ранее сообщалось о том, что в «Спартак» может вернуться тренер-триумфатор.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
