Известный вратарь отказался от российского футбольного гражданства

Вратарь норвежского клуба «Буде-Глимт» Никита Хайкин отказался от российского футбольного гражданства, сообщает Sport Baza.

Хайкин указал в системе Международной федерации футбола (ФИФА) Великобританию. Отмечается, что в ближайшее время голкипер собирается обновить данные и выступать за Норвегию.

Хайкин уже сдал языковые тесты для получения норвежского паспорта, который ему оформляют по ускоренной системе.

30-летний россиянин стал игроком «Буде-Глимт» в марте 2019 года. В составе клуба он дважды становился чемпионом Норвегии. В нынешнем сезон он провел за команду 14 матчей, в которых пропустил 13 мячей. Семь игр он сыграл на ноль.

До этого Хайкин успел поиграть в чемпионате Израиля. В октябре 2021 года Хайкин впервые попал в расширенный список сборной России для подготовки к матчам с Кипром и Хорватией. Пока на его счету нет ни одного матча в составе национальной команды.

В 2023 году голкипер подписал контракт с английским «Бристоль Сити», но покинул клуб в марте, не сыграв ни одного матча.

Ранее в сборной Израиля опровергли слух о приглашении россиянина Хайкина.