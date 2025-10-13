Россиянка и украинка вместе выиграли парный теннисный турнир

Россиянка Анастасия Тихонова из России и Валерия Страхова из Украины выиграли парный теннисный турнир W100 в американском городе Эдмонде.

Тихонова и Страхова не выступали вместе с 2022 года.

Тихонова сейчас занимает 335-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Страхова располагается на 329-й строчке.

Для Страховой этот трофей стал самым престижным в парном разряде в карьере.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

11 октября российский теннисист Даниил Медведев проиграл в полуфинале «Мастерса» в Шанхае представителю Франции Артуру Рэндеркнешу.

Ранее 18-летняя Мирра Андреева выругалась с использованием ненормативной лексики после поражения в Ухане.