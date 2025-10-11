Медведев проиграл полуфинал «Мастерса» в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл в полуфинале «Мастерса» в Шанхае представителю Франции Артуру Рэндеркнешу.

Встреча, которая длилась 2 часа 25 минут, завершилась со счетом 6:4, 2:6, 4:6. Соперником Рэндеркнеша в финал «Мастерса» станет его двоюродный брат Валентин Вашеро.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

Турнир категории «Мастерс» в Шанхае проходит с 1 по 12 октября. Действующим чемпионом соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер, занимающий вторую строчку в мировом рейтинге.

Медведев не выигрывал титулов уже на протяжении двух сезонов. На четвертом турнире Большого шлема — Открытом чемпионате США — в 2025 году он вылетел в первом круге, уступив французу Бенжамену Бонзи, после чего объявил о расставании со своим бессменным на протяжении последних восьми лет тренером Жилем Серварой.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее Новак Джокович проиграл 204-й ракетке мира на турнире в Шанхае.