В сборной Израиля рассказали, хотят ли они пригласить российского вратаря

В сборной Израиля опровергли слух о приглашении россиянина Хайкина
Global Look Press

В Федерации футбола Израиля рассказали, что не планируют приглашать в национальную команду российского вратаря Никиту Хайкина, передает Sport24.

«Информация о том, что Израиль может предложить Никите Хайкину выступать за нашу национальную сборную, не соответствует действительности», — заявили пресс-службе ассоциации футбола Израиля.

Сейчас 30-летний Хайкин выступает за норвежский «Буде-Глимт».

По правилам Международной федерации футбола (ФИФА), Хайкин имеет право выступать за Израиль, так как провел лишь два матча за молодежную сборную России и ни разу – за главную команду.

Хайкин также рассматривает возможность получения норвежского паспорта, что откроет ему дорогу в сборную Норвегии и сделает выбор в пользу Израиля менее очевидным.

Также футболист упоминал о наличии у него гражданств России, Израиля и Великобритании, что предоставляет ему несколько вариантов для международной карьеры.

Ранее Дмитрий Булыкин оценил перспективы российского голкипера в Лиге чемпионов.

