19-летний россиянин первым в истории НБА сыграет с буквой «ё» на форме

Россиянин Дёмин первым в истории НБА сыграет с буквой «ё» в фамилии на форме

Российский центровой Егор Дёмин будет использовать букву «ё» в своей фамилии на майке во время игры за «Бруклин Нетс». Об этом стало известно после того, как клуб провел презентацию баскетболистов.

Российский спортсмен получил номер 8, а на его майке будет написана фамилия «DЁMIN». Это первый раз в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), когда на майке спортсмена будет использована буква «ё».

В составе «Бруклин Нетс» Дёмин стал всего четвертым россиянином. До него за команду выступали Сергей Карасев, Андрей Кириленко, который сейчас возглавляет Российскую федерацию баскетбола (РФБ) и Тимофей Мозгов.

19-летний спортсмен стал первым россиянином с 2013 года, который смог попасть в НБА. В том году клубом «Кливленд Кавальерс» под 19-м номером был выбран Сергей Карасев. Самым высокозадрафтованным игроком в истории России стал Ярослав Королев, который в 2005-м году ушел в «Лос-Анджелес Клипперс» 12-м.

С 2021 по 2024 год Дёмин выступал в составе мадридского «Реала», после чего уехал учиться в университет Бригама Янга.

Ране Дёмин установил уникальное достижение в НБА.